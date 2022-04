हिंदी न्यूज़ क्रिकेट IPL 2022 Points Table, SRH vs LSG: रोमांचक जीत के बावजूद लखनऊ सुपर जाइंट्स टॉप 4 से बाहर, हैदराबाद का बुरा हाल

टॉप चार में मौजूद राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के भी 4-4 अंक है मगर खराब रनरेट की वजह से लखनऊ 5वें स्थान पर है। वहीं हैदराबाद 10वें पायदान पर है।

Lokesh Khera Mon, 04 Apr 2022 11:50 PM

