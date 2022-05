IPL 2022 Points Table Updated: धोनी के कप्तान बनते ही चेन्नई एक्सप्रेस ने पकड़ी रफ्तार, लेटेस्ट प्वाइंट्स टेबल में जानें हैदराबाद का हाल

चेन्नई की 9 मैचों में यह तीसरी जीत थी। टीम के अब छह अंक हो गए हैं, लेकिन तालिका में वह अभी भी नौवें नंबर पर विराजमान है। आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस का हाल तो इससे भी ज्यादा बुरा है। लगातार आ

Mon, 02 May 2022 07:39 AM

Ezaz Ahmad लाइव हिन्दुस्तान टीम,पुणे Mon, 02 May 2022 07:39 AM

