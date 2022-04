हिंदी न्यूज़ क्रिकेट IPL 2022 Playoffs: ईडन गार्डन्स में होंगे प्लेऑफ के मुकाबले; अहमदाबाद करेगी फाइनल की मेजबानी, BCCI जल्द कर सकता ऐलान

IPL 2022 Playoffs: ईडन गार्डन्स में होंगे प्लेऑफ के मुकाबले; अहमदाबाद करेगी फाइनल की मेजबानी, BCCI जल्द कर सकता ऐलान

कोलकाता में क्वालीफायर-1 (QualifierI) और एलिमिनेटर (Eliminator) मुकाबले खेले जाएंगे जबकि क्वालीफायर-2 (Qualifier 2) अहमदाबाद में होंगे। बोर्ड जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक ऐलान कर सकता है।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Tue, 12 Apr 2022 07:40 AM

