IPL 2022 Playoffs: क्या छह हार के बावजूद चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम पहुंच सकती है प्लेऑफ में? समझें पूरा समीकरण

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 में चेन्नई सुपरकिंग्स की शुरुआत भले ही अच्छी ना रही हो, लेकिन टीम धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रही है। सीएसके ने छह मैच गंवा दिए हैं, समझें प्लेऑफ का गणित।

Mon, 02 May 2022 10:17 AM

Namita Shukla लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Mon, 02 May 2022 10:17 AM

