IPL 2022 Orange Cap: टॉप-3 में पहुंचे शिखर धवन, जोस बटलर को केएल राहुल से मिल रही टक्कर

शिखर धवन आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाडियों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 10 मैचों में 369 रन बना चुके हैं।

Wed, 04 May 2022 08:28 AM

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Wed, 04 May 2022 08:28 AM

