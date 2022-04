कगीसो रबाडा और राहुल चाहर की पर्पल कैप दौड़ में एंट्री, ऑरेंज कैप के दावेदारों की टॉप-3 लिस्ट में शामिल हुए शिखर धवन

इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में शुक्रवार को पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायन्ट्स के बीच हुए मैच के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के टॉप-10 दावेदारों की लिस्ट में कुछ बड़े बदलाव नहीं देखने को मिले हैं।

इस खबर को सुनें