हिंदी न्यूज़ क्रिकेट IPL 2022 Orange cap: ऑरेंज कैप पर बटलर की बादशाहत बरकरार, आस-पास भी कोई नहीं टक्कर में

IPL 2022 Orange cap: ऑरेंज कैप पर बटलर की बादशाहत बरकरार, आस-पास भी कोई नहीं टक्कर में

बटलर ने अब ऑरेंज कैप (Orange cap in IPL 2022) की रेस में खुद की स्थिति काफी मजबूत कर ली है। बटलर के पास काफी समय से ऑरेंज कैप बरकरार है। उनके अब 6 मैचों में 375 रन हो गए हैं और इस सीजन में सर्वाधिक रन

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Tue, 19 Apr 2022 10:58 AM

इस खबर को सुनें