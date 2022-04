हिंदी न्यूज़ क्रिकेट IPL 2022 Orange Cap: आंद्रे रसेल की एक तूफानी पारी से ऑरेंज कैप की रेस में मची खलबली, टॉप-10 में एमएस धोनी की एंट्री, विराट कोहली बाहर

पंजाब किंग्स के खिलाफ शुक्रवार को नाबाद 70 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स के धुरंधर बल्लेबाज आंद्रे रसेल (Andre Russell) ने ऑरेंज कैप (IPL 2022 Orange Cap) अपने नाम कर ली है।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Sat, 02 Apr 2022 08:54 AM

