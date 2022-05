IPL 2022 Orange Cap: ऑरेंज कैप की रेस में अभिषेक शर्मा ने लगाई लंबी छलांग, देखें टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट

अभिषेक को चार स्थानों का जबर्दस्त फायदा हुआ है। इससे पहले वह IPL 2022 Orange Cap की रेस में सातवें नंबर पर थे। उनके अब 9 मैचों से 324 रन हो गए हैं। राजस्थान रॉयल्स के ओपनर जॉस बटलर नौ मैचों में अब तीन

Mon, 02 May 2022 09:48 AM

Ezaz Ahmad लाइव हिन्दुस्तान टीम,पुणे Mon, 02 May 2022 09:48 AM

इस खबर को सुनें