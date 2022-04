हिंदी न्यूज़ क्रिकेट IPL 2022 RCB vs CSK: युवा मुकेश के साथ धोनी की यह फोटो है बहुत खास, फैन्स ने किया 'कैप्टन कूल' को सलाम

चेन्नई सुपरकिंग्स की कप्तानी छोड़ चुके महेंद्र सिंह धोनी अभी भी मैदान पर कप्तान ही नजर आते हैं। आरसीबी के खिलाफ मैच के दौरान उन्होंने जिस तरह से मैदान पर रणनीति बनाई उसने सबका दिल जीत लिया।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Wed, 13 Apr 2022 10:08 AM

