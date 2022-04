हिंदी न्यूज़ क्रिकेट IPL 2022 MI vs KKR: BABY AB डेवाल्ड ब्रेविस के शॉट ने जीता फैन्स का दिल, वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर जड़ा नो लुक SIX- Video

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 के मेगा ऑक्शन में अंडर-19 क्रिकेटरों का जलवा देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस को मुंबई इंडियंस ने खरीदा और केकेआर के खिलाफ डेब्यू का मौका दिया।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Wed, 06 Apr 2022 08:40 PM

