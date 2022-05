IPL 2022: 'कई टीमें मुझे खरीद सकती थी, मगर किसी ने भरोसा नहीं दिखाया' - विराट कोहली

आईपीएल 2008 की नीलामी में अंडर 19 के खिलाड़ियों को ड्रॉफ्ट के जरिए चुनना था, पहले खिलाड़ी को चुनने का अवसर दिल्ली की टीम को मिला। उस समय उन्होंने विराट कोहली से ऊपर प्रदीप सांगवान को चुना।

