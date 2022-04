IPL 2022: ऋषभ पंत ने बताया क्यों झेलनी पड़ी दिल्ली कैपिटल्स को एक और हार

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत का मानना है कि लखनऊ सुपर जायन्ट्स के खिलाफ क्यों उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ सुपर जायंट्स ने छह विकेट से जीत दर्ज की, वहीं दिल्ली की यह दूसरी हार थी।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Fri, 08 Apr 2022 08:43 AM

