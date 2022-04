IPL 2022 LSG vs PBKS: लखनऊ सुपर जायन्ट्स ने दर्ज की जीत, फिर भी नाखुश दिखे कप्तान केएल राहुल

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 में शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायन्ट्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 20 रनों से जीत दर्ज की, लेकिन कप्तान राहुल ने मैच के बाद बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर गुस्सा निकाला।

