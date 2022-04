IPL 2022 LSG vs PBKS: क्रुणाल पांड्या ने बताया किसने सुधारी है उनकी बॉलिंग, बैटिंग को लेकर अब भी टेंशन में

क्रुणाल पांड्या ने इस आईपीएल सीजन में अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है। क्रुणाल ने किफायती बॉलिंग करने के साथ-साथ अहम मौकों पर विकेट भी चटकाए हैं। हालांकि बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए हैं।

इस खबर को सुनें