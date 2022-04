क्विंटन डिकॉक ने दिखाई ऐसी खेलभावना, संदीप शर्मा ने थपथपाई पीठ, हर बल्लेबाज को लेनी चाहिए सीख- Photos

लखनऊ सुपर जायन्ट्स के स्टार बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने पंजाब किंग्स के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी से ज्यादा अपनी खेलभावना से सबका दिल जीत लिया। ऑनफील्ड अंपायर के फैसला सुनाने से पहले उन्होंने क्रीज छोड़ दी।

