IPL 2022: लॉकी फर्ग्यूसन भी गुजरात टाइटन्स के कप्तान से खुश, बोले- 'हार्दिक पंड्या 'सिर्फ जीतने में नहीं' बल्कि 'मनोरंजन करने' में विश्वास करते हैं'

फर्ग्यूसन ने गुजरात के कप्तान की प्रशंसा करते हुए कहा, ''हार्दिक का क्रिकेट के प्रति काफी सहज दृष्टिकोण है और वह मैच जीतने के साथ लोगों का मनोरंजन करने के लिये खेलता है।''

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Sat, 16 Apr 2022 06:41 PM

