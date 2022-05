लियाम लिविंगस्टोन ने लगाया IPL 2022 का सबसे लंबा छक्का; स्टेडियम के बाहर पहुंची गेंद, 117 मीटर का छक्का देख शमी रह गए हैरान

लियाम लिविंगस्टोन ने मंगलवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में आईपीएल 2022 का सबसे लंबा छक्का जड़ दिया है। लिविंगस्टोन ने मैच के 16वें ओवर में मोहम्मद शमी की गेंदबाजी पर लगातार गेंदों पर तीन छक्के लगाए।

Wed, 04 May 2022 06:28 AM

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Wed, 04 May 2022 06:28 AM

इस खबर को सुनें