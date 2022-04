हिंदी न्यूज़ क्रिकेट IPL 2022 Purple Cap LSG vs SRH: उमेश यादव के लिए खतरा बने आवेश खान, दोनों के बीच एक ही विकेट का फासला

आवेश खान ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चार विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच भी बने। आवेश इसके साथ ही पर्पल कैप की दौड़ में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। पहले नंबर पर उमेश यादव कब्जा जमाए हुए हैं।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Tue, 05 Apr 2022 06:25 AM

