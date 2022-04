IPL 2022: वरुण चक्रवर्ती लेकर आने वाले हैं नई तरह की लेग स्पिन, क्या विरोधी बल्लेबाजों की बढ़ाएंगे टेंशन?

वरुण चक्रवर्ती को मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है। अब वह अपने तरकश में एक और तीर जोड़ने की तैयारी में हैं। केकेआर के इस स्पिनर ने बताया कि वह खास तरह की लेग स्पिन गेंद पर काम कर रहे हैं।

भाषा,मुंबई Namita Shukla Fri, 15 Apr 2022 11:46 AM

