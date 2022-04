IPL 2022: हरभजन सिंह ने साधा निशाना, बोले- एमएस धोनी लगते हैं सीएसके के कप्तान, बताया रविंद्र जडेजा को क्या करना चाहिए

चेन्नई सुपरकिंग्स की कप्तानी भले ही महेंद्र सिंह धोनी छोड़ चुके हैं, लेकिन हरभजन सिंह का मानना है कि आईपीएल 2022 के अभी तक के मैचों में ऐसा ही लगता है कि रविंद्र जडेजा नहीं वही टीम के कप्तान हैं।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Tue, 05 Apr 2022 10:15 AM

इस खबर को सुनें