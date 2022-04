हिंदी न्यूज़ क्रिकेट IPL 2022 CSK vs LSG: महेंद्र सिंह धोनी के साथ फोटो शेयर कर गंभीर ने लिखा ऐसा कैप्शन, वायरल हुई पोस्ट

IPL 2022 का 7वां मैच सीएसके और एलएसजी के बीच खेला गया। इस मैच में लखनऊ सुपर जायन्ट्स ने छह विकेट से जीत दर्ज की। मैच के बाद धोनी और गंभीर की मिले, जिस मुलाकात की फोटो वायरल हो गई है।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Fri, 01 Apr 2022 11:25 AM

