IPL 2022: कुलदीप यादव के फॉर्म में लौटने पर KKR के पूर्व कप्तान दिनेश कार्तिक का आया बयान, जानिए क्या कहा

We witnessed a nail-biting last ball thriller when we met DC last year. Here’s Maxwell, Coach Sanjay and DK preview the game for us, and a special message from Virat Kohli, on @kreditbee presents Game Day.#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2022 #Mission2022 #RCB #ನಮ್ಮRCB #DCvRCB pic.twitter.com/MYnfcBXDSN