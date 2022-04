IPL 2022 DC vs RCB: दिल्ली कैपिटल्स की हार से भड़के हेड कोच रिकी पोंटिंग, दिया सबको अल्टीमेटम

दिल्ली कैपिटल्स टीम ने अभी तक पांच मैच खेले हैं और इसमें से तीन में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। टीम के हेड कोच रिकी पोंटिंग इस प्रदर्शन से काफी खफा नजर आए और सभी को अल्टीमेटम दे डाला है।

भाषा,मुंबई Namita Shukla Sun, 17 Apr 2022 12:56 PM

