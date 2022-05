IPL 2022 DC vs LSG: मिचेल मार्श की हरकत देख वसीम जाफर को याद आई रिकी पोंटिंग की 'बेईमानी', ऐसे किया ट्रोल

दिल्ली कैपिटल्स को लखनऊ सुपर जायन्ट्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। मिचेल मार्श का विकेट मैच का बड़ा टर्निंग प्वॉइंट साबित हुआ। मार्श के विकेट को लेकर वसीम जाफर ने रिकी पोंटिंग को ट्रोल किया है।

इस खबर को सुनें