Delhi Capitals vs KKR 2022: अपने पूर्व कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट करने के लिए ऋषभ पंत ने किया 'करिश्मा'- Video

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को जिस तरह से कैच आउट किया, वह देखकर हर कोई दंग रह गया। गेंदबाज कुलदीप भी इस विकेट को लेकर श्योर नहीं थे।

इस खबर को सुनें