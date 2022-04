IPL 2022: KULCHA का 'याराना', कुलदीप यादव बोले- चाहता हूं कि युजवेंद्र चहल जीते पर्पल कैप

कुलदीप यादव ने IPL 2022 में केकेआर के खिलाफ जादुई स्पेल फेंका और इसके बाद पर्पल कैप दौड़ में लंबी छलांग लगाई। उन्होंने युजवेंद्र चहल को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने क्रिकेट फैन्स का दिल जीत लिया है।

इस खबर को सुनें