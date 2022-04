हिंदी न्यूज़ क्रिकेट अब और बढ़ेगा IPL का रोमांच, BCCI ले सकता है बड़ा फैसला; स्टेडियम में 50 प्रतिशत दर्शकों को आने की अनुमति

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) अगले सप्ताह से जारी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 में पूरे महाराष्ट्र के चार स्टेडियमों में 50 प्रतिशत दर्शकों की अनुमति दे सकता है।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Fri, 01 Apr 2022 07:43 PM

