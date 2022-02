IPL 2022 Auction विराट कोहली के बाद कौन बन सकता है RCB का कप्तान, माइक हेसन ने इन खिलाड़ियों के नाम गिनाए

बेंगलुरु में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 15वें सीजन के लिए मेगा ऑक्शन जारी है। IPL Auction 2022 के पहले दिन के समापन के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ियों की संख्या 11 हो गई थी। आईपीएल 2022 की नीलामी के दूसरे दिन भी टीम कई खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि आईपीएल 2022 के लिए रॉयल चैलजर्स बैंगलोर का नाम भी कुछ उन टीमों में शामिल है, जिन्होंने अभी तक अपने कप्तान के नाम का ऐलान नहीं किया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) में क्रिकेट संचालन निदेशक माइक हेसन ने शनिवार को कहा कि 2022 की आईपीएल मेगा नीलामी समाप्त होने के बाद फ्रेंचाइजी अपने कप्तान का ऐलान करेगी।

टीम ने फाफ को खरीदा

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) ने कप्तान चुनने की अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ आईपीएल 2022 नीलामी में प्रवेश किया। पूर्व कप्तान विराट कोहली के इस पद से हटने के बाद बेंगलुरू की इस टीम में बतौर लीडर ग्लेन मैक्सवेल ही रह गए थे। नीलामी में फ्रेंचाइजी ने फाफ डु प्लेसिस को 7 करोड़ रुपये में खरीदा, जोकि टीम के लिए एक अनुभवी सलामी बल्लेबाज और कप्तान की भूमिका निभा सकते हैं।

Listen up, 12th Man Army! Faf has a message for all of you. 🤩 Can’t wait to see you in the red and gold, @faf1307 ! #PlayBold #WeAreChallengers #IPLMegaAuction #IPL2022 #IPLAuction pic.twitter.com/G01gWkZl40

नीलामी के बाद कप्तान पर होगा फैसला

स्टार सलामी बल्लेबाज डु प्लेसिस को अपनी टीम में शामिल करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल के बीच बिडिंग वॉर देखने को मिला। लेकिन RCB ने अंत तक हार नहीं मानी और अफ्रीकी बल्लेबाज को अपनी टीम से जोड़ने में सफल रही। हालांकि टीम को भले ही दो दिग्गज खिलाड़ी (डु प्लेसिस और मैक्सवेल) मिले हों, जो आगामी सीजन में कप्तान की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन आरसीबी में क्रिकेट संचालन निदेशक माइक हेसन को लगता है कि नीलामी के बाद थिंक टैंक इस पर फैसला करेगा।

Mike Hesson, Malolan Rangarajan and our chairman Prathmesh Mishra discuss RCB’s picks and explain the choices, talk about some great talent we’ve brought on board, and the fan sentiment ahead of an all important Day 2, on Bold Diaries.#PlayBold #IPLMegaAuction #IPLAuction pic.twitter.com/PHRnMauUoV