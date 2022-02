IPL 2022 Auction: नीलामी में दुश्मन बने साथी, वीरेंद्र सहवाग ने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तस्वीर शेयर करके फैंस से जवाब मांगा

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की नीलामी में फ्रेंचाइजी टीमों ने ऐसे खिलाड़ियों को साथ में मिला दिया है, जो कभी एक दूसरे के साथ विवाद में घिरे थे, जिनमें दीपक हुड्डा-कृणाल पंड्या के अलावा रविचंद्रन अश्विन-जोस बटलर शामिल हैं। पूर्व आईपीएल खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने भी इस संयोग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भारत के दो दिग्गज लीडर्स ( प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी) की गले मिलते हुए तस्वीर शेयर करते हुए आज के ऑक्शन से बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कहा है।

आईपीएल 2022 की नीलामी के पहले दिन राजस्थान रॉयल्स ने पांच करोड़ रूपये में भारतीय ऑफ स्पिनर अश्विन को खरीदा और अब वह इंग्लैंड के बटलर के साथ टीम में होंगे। बटलर को राजस्थान ने संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल के साथ रिटेन किया है।

Quote the Best combination for this from today’s auction . pic.twitter.com/JSa2589QuR