IPL 2022 Auction: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपए में खरीदा, गुजरात टाइटन्स ने भी लगाई बोली

क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2022 की नीलामी में रविवार को 30 लाख रुपये में खरीदा। मुंबई ने अर्जुन के लिए पहले बोली लगाई। गुजरात टाइटंस ने भी हाथ आजमाया, लेकिन अर्जुन के लिए आखिरी बोली मुंबई की ही रही।

अर्जुन आईपीएल 2022 की बड़ी नीलामी के अंतिम चरण में बिके। कुल 23 खिलाड़ी इस सूची का हिस्सा थे। पहले दो खिलाड़ी मोहम्मद नबी और उमेश यादव कोलकाता में गए। राजस्थान ने रैसी वान डेर डुसेन , डैरिल मिचेल, नाथन कॉल्टर-नाइल और जिमी नीशम को ख़रीदा। इशांत शर्मा, ऐंड्रयू टाय, रोहन कदम, समीर रिज़वी और क़ैस अहमद अनसोल्ड ही रहेंगे। अंडर-19 विश्व कप विजेता विकी ओस्तवाल दिल्ली के लिए खेलेंगे।

Arjun is ready to don the Blue and Gold threads again! 🕺🏽 A hearty welcome to you, Arjun Tendulkar 💙 #OneFamily #MumbaiIndians #AalaRe #IPLAuction pic.twitter.com/nKLYbGd8RF

आईपीएल नीलामीकर्ता ह्यूग एडमीड्स रविवार को अंतिम सेट की नीलामी के लिए लौटे थे। 2022 आईपीएल मेगा नीलामी में उपस्थित 10 फ्रेंचाइजियों के सभी सदस्यों द्वारा एडमीड्स का स्टैंडिंग ओवेशन के साथ स्वागत किया गया।

How heartening it is to see Mr. Hugh Edmeades - the IPL Auctioneer - back on the podium! 😊 👏



A round of applause for Mr. Charu Sharma, who took over the Auction proceedings in the absence of Mr. Hugh Edmeades. 👏 👏#TATAIPLAuction @TataCompanies pic.twitter.com/d2AlKH2PYo