IPL 2022 Auction: कप्तान यश धुल पड़े फीके, उनकी टीम के ये खिलाड़ी बन गए करोड़पति

12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में हो रही इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) नीलामी 2022 में अंडर-19 स्टार खिलाड़ियों को भारी भरकम रकम मिलने की उम्मीद थी और ऐसा ही देखने को मिला। भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के आठ ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनपर आगामी नीलामी में पैसों बारिश हो सकती थी। हालांकि भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान यश धुल को सिर्फ 50 लाख रुपये मिले, लेकिन उनकी ही टीम के राज अंगद बावा को मोटी रकम मिली है। पंजाब किंग्स ने उन्हें 2 करोड़ रुपये में खरीदा। जबकि राजवर्धन हैंगरगेकर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 1.5 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया।

राज अंगद बावा के लिए पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद ने बोली लगाई। मुंबई इंडियंस ने काफी बार बोली लगाई लेकिन अंत में पंजाब किंग्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। राज बावा तो फाइनल में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। बावा ने फाइनल मुकाबले में 5 विकेट लेने के अलावा बल्लेबाजी में भी 35 रनों की उपयोगी पारी खेली।

Raj Angad Bawa is SOLD to @PunjabKingsIPL for INR 2 crore 👏👏 #TATAIPLAuction @TataCompanies