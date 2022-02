IPL 2022 Auction: आज 161 खिलाड़ियों की लगेगी बोली, देखिए सभी टीमों की अपडेट

मेगा नीलामी से पहले सिर्फ 33 खिलाड़ियों को टीमों ने रिटेन किया, क्योंकि सभी टीमें एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। इस बार नीलामी में कई बड़े नाम शामिल है, जिसके लिए सभी टीमों ने अपनी तैयारियां करके रखी है। इस बार कुल 10 टीमें आईपीएल नीलामी में उतरेंगी। एक नजर टीमों की लेटेस्ट अपडेट पर।

The Stage is set 🤩🤩



Just under an hour away from the #TATAIPLAuction 2022 😎👌🏻 pic.twitter.com/RyvrLvyG2j — IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022

नीलामी के लिए रजिस्टर कुल 590 खिलाड़ियों में से 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी हैं। इनमें सर्वाधिक 47 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं, जबकि वेस्ट इंडीज के 34, दक्षिण अफ्रीका के 33, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के 24, श्रीलंका के 23, अफगानस्तिान के 17, बंगलादेश-आयरलैंड के पांच-पांच, नामिबिया के तीन, स्कॉटलैंड के दो तथा जिम्बाब्वे, नेपाल और अमेरिका का एक-एक खिलाड़ी शामिल है।

Excitement Levels Going 🆙



How excited are you to witness your favourite team in #TATAIPLAuction 2022❓ 🤔



Drop a comment below 🔽 & let us know 👍👍 pic.twitter.com/zK8TskqlxX — IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022

आईपीएल के लिए बड़ी नीलामी 12 और 13 फ़रवरी को बेंगलुरु के आईटीसी होटल गार्डेनिया में होगी जिसमें इस बार फ्रेंचाइजी टीमों की निगाहें भारतीय खिलाड़ियों पर रहेंगी। खिलाड़ियों को रिटेन करने के बाद 10 टीमों के पास अलग-अलग राशि बची हुई है। उनके पास एक मज़बूत टीम बनाने की पूरी नींव भी तैयार है। इस बार तो राइट-टू-मैच कार्ड भी उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते पहले टीमों ने पांच खिलाड़ियों को बरक़रार रखा था। साथ ही उच्च स्तरीय विदेशी खिलाड़ियों की भरमार भी नहीं है। इसका अर्थ यह होगा कि इस बार सभी की निगाहें भारतीय खिलाड़ियों पर होगी। मार्की सेट छोटा है और जिन खिलाड़ियों के लिए टीमें तरस रही है, वह नीलामी में देरी से आएंगे। बेशक़ आईपीएल 2022 की नीलामी टीमों की रणनीति और तैयारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर आएगी। बड़ी बोलियां लगाने से पहले नीचे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टीमों को ज़रूर ध्यान देना होगा।

चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स ने सर्वाधिक चार खिलाड़ियों को रिटेन किया है। राइट टू मैच कार्ड के ना होने से वे भी चैन की सांस नहीं ले सकते हैं। अब उन्हें अपनी पसंद के खिलाड़ी को दोबारा अपनी टीम में जोड़ने के लिए मोटे पैसे खर्च करने होंगे।





चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कोच लक्ष्मीपति बालाजी के साथ मुथैया मुरलीधरन भी दिखाई दे रहे हैं। मुरलीधरन हैदराबाद की टीम का हिस्सा हैं।

Swing and Spin - A Yellove Reunion with a lot of 😁 behind the 😷 ! #SuperAuction #WhistlePodu 🦁💛 pic.twitter.com/JFXWl9fk3c — Chennai Super Kings - Mask P😷du Whistle P🥳du! (@ChennaiIPL) February 12, 2022

पंजाब किंग्स कप्तान की तलाश में भी उतरेगी। टीम ने मयंक अग्रवाल और अर्शदीप को रिटेन किया था।

शनिवार को शुरू हो रही नीलामी से जुड़ी जानकारी



1. नीलामी का शहर: बेंगलुरू

2. नीलामी की जगह: आईटीसी गार्डेनिया

3. नीलामी का समय: दोपहर 12 बजे

4. नीलामी की तारीख: 12 और 13 फरवरी

5. टीमें : 10 - चेन्नई सुपरकिंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदरबादा, गुजरात टाइटन्स (नयी टीम), लखनऊ सुपरजायंट (नयी टीम)

6. नीलामी के लिये कुल राशि: प्रत्येक फ्रेंचाइजी के लिये 90 करोड़ रूपये

7. प्रत्येक फ्रेंचाइजी द्वारा खर्च की जाने वाली न्यूनतम राशि : 90 करोड़ रूपये में से 67.5 करोड़ रूपये

8. टीम में खिलाड़ियों की संख्या:

न्यूनतम खिलाड़ी : 18; अधिकतम खिलाड़ी : 25

9. बेस प्राइस के स्लैब : दो करोड़ रूपये, डेढ़ करोड़ रूपये, एक करोड़ रूपये, 75 लाख रूपये, 50 लाख रूपये, 40 लाख रूपये, 30 लाख रूपये, 20 लाख रूपये

10. नीलामी के लिये खिलाड़ियों की संख्या : 229 कैप्ड (अंतरराष्ट्रीय), 354 अनकैप्ड (घरेलू), सात आईसीसी एसोसिएट देशों से

11. शनिवार को लगने वाली बोली की प्रक्रिया : पहले दिन 161 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी जबकि दूसरे दिन 'बचे हुए खिलाड़ियों को चुनने' की 'त्वरित प्रक्रिया'

12: 'त्वरित प्रक्रिया' में फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों की 'विश-लिस्ट' रखेंगी जिन्हें वे नीलामी में चाहते हैं।

13: 'राइट टू मैच (आरटीएम) कार्ड्स' दर्जा : कोई आरटीएम कार्ड उपलब्ध नहीं होगा

14: 'साइलेंट टाई-ब्रेकर' का विचार : जब दो टीमें 'टाई' होंगी और खिलाड़ी की बोली के लिये अपनी सारी राशि लगा देंगी, तो वे अंतिम 'बंद' बोली राशि जमा कर सकती हैं और जिसकी बोली ज्यादा होगी, उसे खिलाड़ी मिल जायेगा। बोली की अतिरिक्त राशि बीसीसीआई के पास जमा की जायेगी और वह 90 करोड़ की राशि का हिस्सा नहीं होगी। यह प्रक्रिया दोहरायी जा सकती है, जब तक एक टीम खिलाड़ी हासिल नहीं कर लेती।

15: नीलामी में उम्रदराज खिलाड़ी : दक्षिण अफ्रीका के इमरान ताहिर 43 वर्ष के

16: नीलामी का युवा खिलाड़ी : अफगानिस्तान का नूर अहमद 17 वर्ष का

17: नीलामीकर्ता का नाम : ह्यू एडमिड्स

18: टीमों के पास बची राशि :

दिल्ली कैपिटल्स (47.5 करोड़ रूपये), मुंबई इंडियंस (48 करोड़ रूपये), चेन्नई सुपर किंग्स (48 करोड़ रूपये), कोलकाता नाइट राइडर्स (48 करोड़ रूपये), गुजरात टाइटन्स (52 करोड़ रूपये), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (57 करोड़ रूपये), लखनऊ सुपरजायंट (59 करोड़ रूपये), राजस्थान रॉयल्स (62 करोड़ रूपये), सनराइजर्स हैदराबाद (68 करोड़ रूपये), पंजाब किंग्स (72 करोड़ रूपये)

19: रिटेन किए गए बड़े खिलाड़ी: महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या, राशिद खान, कीरोन पोलार्ड

