हिंदी न्यूज़ क्रिकेट IPL 2022 MI vs LSG: अर्जुन तेंदुलकर को करना होगा डेब्यू के लिए और वेट, इस खिलाड़ी को मिला मुंबई इंडियंस के प्लेइंग XI का टिकट

IPL 2022 MI vs LSG: अर्जुन तेंदुलकर को करना होगा डेब्यू के लिए और वेट, इस खिलाड़ी को मिला मुंबई इंडियंस के प्लेइंग XI का टिकट

लखनऊ सुपर जायन्ट्स के खिलाफ मैच से पहले ऐसी खबरें आ रही थीं कि मुंबई इंडियंस की ओर से अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल डेब्यू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अर्जुन को आईपीएल डेब्यू के लिए और वेट करना होगा।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Sat, 16 Apr 2022 03:23 PM

इस खबर को सुनें