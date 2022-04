KKR vs PBKS: अजिंक्य रहाणे ने आईपीएल में पूरे किए 4000 रन, ऐसा करने वाले बने 7वें भारतीय बल्लेबाज

अजिंक्य रहाणे इंडियन प्रीमियर लीग में 4000 रन बनाने वाले सातवें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Fri, 01 Apr 2022 10:21 PM

