IPL 2022: अजय जडेजा ने मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को जमकर लताड़ा, बताया क्यों लगातार मिल रही है हार

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने कुछ ऐसे प्वॉइंट्स बताए हैं, जिनकी वजह से मुंबई इंडियंस की टीम को इस सीजन में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। केकेआर ने बुधवार को मुंबई को हराया।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Thu, 07 Apr 2022 10:45 AM

इस खबर को सुनें