Gujarat Titans होगा IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम, फ्रेंचाइजी ने की घोषणा

आईपीएल 2022 (IPL 2022) की नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजी (Ahmedabad Franchise) के नाम की आधिकारिक रूप से घोषणा हो गई है। हार्दिक पांड्या की इस टीम का आधिकारिक नाम 'गुजरात टाइटंस' (Gujarat Titans) रखा गया है। स्टार स्पोर्ट्स पर बुधवार को टीम के नए नाम का ऐलान किया। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि इस टीम का नाम अहमदाबाद टाइंटस है। लेकिन अब आधिकारिक रूप से इसका नाम 'गुजरात टाइटंस' रखा गया है।

गुजरात टाइटंस का पहला ट्वीट

गुजरात टाइटंस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अपने नाम का ऐलान किया है। फ्रेंचाइजी ने कैप्शन में लिखा, 'शुभारंभ।' इससे पहले, आईपीएल में गुजरात की टीम 2016 और 2017 में रही थी। उस समय राजकोट फ्रेंचाइजी ने अपना नाम गुजरात लॉयंस रखा था और सुरेश रैना उसक टीम के कप्तान थे।

🔊 Here's more about our name, before you 'Remember The Name'! 😊 #GujaratTitans pic.twitter.com/UA1KcjT1Hr — Gujarat Titans (@gujarat_titans) February 9, 2022