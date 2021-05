UAE में ही खेले जाएंगे आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच, BCCI ने लगाई मुहर

बीसीसीआई ने शनिवार को हुई स्पेशल जनरल मीटिंग(एसजीएम) में आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों को यूएई में कराने के फैसले पर मुहर लगा दी है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस बात की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि बीसीसीआई ने यह फैसला इसलिए भी लिया है, क्योंकि सितम्बर-अक्टूबर में भारत में आमतौर पर मौसम खराब रहता है। गौरतलब है कि बायो बबल में कई खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 4 मई को बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन को अनिश्चितकाल समय के लिए स्थगित कर दिया था।

IPL has been moved to UAE for this season: Vice-President BCCI Rajeev Shukla to ANI pic.twitter.com/wqEukw6KGP