IPL 2021 RR vs RCB: हर्षल पटेल ने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर मचाई खलबली, बैंगलोर के लिए ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने

Most wickets by RCB bowlers in an IPL season:



26* - Harshal Patel, 2021

23 - Yuzvendra Chahal in 2015

23 - R Vinay Kumar in 2013

21 - Anil Kumble in 2009

21 - Sreenath Aravind in 2011

21 - Yuzvendra Chahal in 2016

21 - Yuzvendra Chahal in 2020#HarshalPatel #IPL2021