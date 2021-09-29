LIVE RCB vs RR: एविन लुईस की धुआंधार बल्लेबाजी, टीम का स्कोर 50 के पार
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2021 के 43वें मैच में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में इस समय राजस्थान की पारी जारी है। टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और एविन लुईस की जोड़ी क्रीज पर मौजूद है। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली है।
LIVE UPDATES-
8:01 PM: राजस्थान की पारी के पावरप्ले के ओवर खत्म हो गए हैं। इसमें टीम ने बिना विकेट गंवाए 56 रन बना लिए हैं। एविन लुईस अपनी फिफ्टी के बेहद करीब हैं और 41 रन बनाकर खेल रहे हैं।
7:55 PM: 5वें ओवर में ही राजस्थान का स्कोर 50 के पार। एविन लुईस कर रहे हैं छक्कों की बारिश।
The @rajasthanroyals openers are having a great time out there in the middle.— IndianPremierLeague (@IPL) September 29, 2021
A fine 50-run partnership comes up between Evin Lewis and @yashasvi_j 👏👏
Live - https://t.co/4IK9cxv4qg #RRvRCB #VIVOIPL pic.twitter.com/f58vLyhj6d
7:40 PM: दो ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 8-0 है। गार्टन ने पहले ओवर में तीन रन दिए और दूसरा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने 5 रन दिए।
Class written all over that Yashasvi punch. 🤩— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) September 29, 2021
RR - 8/0 after 2 overs. #RRvRCB | #HallaBol | #RoyalsFamily
7:30 PM: राजस्थान रॉयल्स की पारी शुरू हो गई और एविन लुईस-यशस्वी जायसवाल की जोड़ी क्रीज पर मौजूद है।
Yashasvi. Evin. It's time. 🙌— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) September 29, 2021
7:05 PM: राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन-एविन लुईस, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, महिपाल लोमरोर, रियान पराग, राहुल तेवतिया, क्रिस मौरिस, कार्तिक त्यागी, चेतन सकारिया, मुस्ताफिजुर रहमान।
Match 43. Rajasthan Royals XI: E Lewis, Y Jaiswal, S Samson, M Lomror, L Livingstone, R Parag, R Tewatia, C Morris, K Tyagi, C Sakariya, M Rahman https://t.co/nORWT9iLHL #RRvRCB #VIVOIPL #IPL2021— IndianPremierLeague (@IPL) September 29, 2021
7:03 PM: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग इलेवन- विराट कोहली (कप्तान), देवदत्त पडीक्कल, श्रीकर भरत, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, डेनियल क्रिस्चियन, जॉर्ज गार्टन, शाहबाज अहमद, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल।
RCB have won the toss and will bowl first. ☄️ 🎯— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) September 29, 2021
Just one change to the team. George Garton is in for Kyle Jamieson.
Let’s do this, boys! 👊🏻#PlayBold #WeAreChallengers #ನಮ್ಮRCB #IPL2021 #RRvRCB pic.twitter.com/SQqcdZsGoM
7:00 PM: राजस्थान के खिलाफ बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
Match 43. Royal Challengers Bangalore win the toss and elect to field https://t.co/nORWT9iLHL #RRvRCB #VIVOIPL #IPL2021— IndianPremierLeague (@IPL) September 29, 2021