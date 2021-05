केविन पीटरसन ने बताया, कैसे IPL 2021 रिशेड्यूल होने पर भी खेल सकेंगे इंग्लैंड के खिलाड़ी

इंग्लैंड मेंस क्रिकेट टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर एश्ले जाइल्स ने हाल में कहा था कि अगर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2021 के बचे हुए मैच साल के आखिरी में रिशेड्यूल होते हैं, तो इंग्लिश क्रिकेटरों का इसमें हिस्सा लेना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड का इंटरनेशनल शेड्यूल काफी व्यस्त है और ऐसे में खिलाड़ियों का आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों में खेलना मुश्किल होगा, वहीं इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन का मानना है कि अगर इंग्लैंड के खिलाड़ी इस मामले में एकजुट हो जाते हैं, तो वे आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों में हिस्सा ले सकते हैं।

पीटरसन ने ट्विटर पर लिखा, 'यह देखना दिलचस्प होगा कि ईसीबी इस मामले को कैसे हैंडल करता है कि आईपीएल 2021 के रिशेड्यूल होने पर अपने खिलाड़ियों को इसमें हिस्सा ना लेने दे। जब मैं इंग्लैंड के खिलाफ गया था, तब मैं अकेले था। इस बार उनके बेस्ट ब्रांडेड क्रिकेटर्स हैं। अगर वे साथ खड़े होते हैं तो वे आईपीएल में खेलेंगे।' 2009 में जब पीटरसन को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) ने साइन किया था, तब कई इंग्लिश क्रिकेटरों ने उनके इस टी20 लीग में हिस्सा लेने पर सवाल खड़े किए थे।

It’s going to be v interesting to watch how the ECB handle this issue around not allowing it’s best players to play IPL, if it’s rescheduled.

When I went up against ENG, I was alone.

This time, it’s all their best branded players!

If they stand together, they’ll play IPL!