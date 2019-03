IPL 2019: युवराज सिंह हुए कश्मीरी क्रिकेटर के फैन, कही ये बड़ी बात

भारत के पूर्व चैम्पियन बल्लेबाज युवराज सिंह (Yuvraj Singh) जम्मू-कश्मीर के युवा तेज गेंदबाज रसिख सलाम के स्विंग पर नियंत्रण से प्रभावित हैं और उन्होंने कहा कि अगले दो तीन साल में वह खास खिलाड़ी बनकर निकलेगा।

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के लिए अर्धशतक बनाने वाले युवराज ने कहा, ''रसिख ने नेट पर अच्छी स्विंग गेंदबाजी की। उन्हें आखिरी दो गेंद पर छक्का चौका लगा। उसके अलावा उसकी गेंदबाजी अच्छी थी।''

उन्होंने एमआईटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, ''यह उसका पहला मैच था और उस लिहाज से उसने बहुत अच्छा खेला। वह अगले दो तीन साल में खास खिलाड़ी बनेगा।'' मुंबई इंडियंस के कोच शेन बॉन्ड ने भी उसकी तारीफ करते हुए कहा, ''यह चुनौतीपूर्ण शुरूआत थी लेकिन कई बार हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। रसिख ने अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे बेहतर गेंदबाजों में से रहा। उसके भीतर सीखने की ललक है।''

बता दें कि दाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज रसिक सलाम इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। 17 साल के सलाम ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस की ओर से पदार्पण किया।

उन्होंने मेजबान टीम के लिए गेंदबाजी का आगाज भी किया। सलाम को भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने कैप सौंपी। वह मुंबई इंडियंस के लिए पदार्पण करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं।

