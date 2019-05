महिला टी-20 चैलेंज आज से शुरू, मिताली राज ने कहा- युवाओं के लिए अच्छा मौका

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने छह से 11 मई तक यहां सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले महिला टी-20 चैलेंज टूर्नामेंट को युवा प्रतिभाओं के लिए अच्छा मौका बताया है। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और मिताली सोमवार से शुरू हो रहे महिला टी-20 चैलेंज टूर्नामेंट में विभिन्न टीमों की कप्तानी करेंगी।

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के 12वें संस्करण के प्लेऑफ वीक के दौरान होने वाले इस टूर्नामेंट में हरमनप्रीत सुपरनोवाज, मंधना ट्रेलब्लेजर्स और मिताली वेलोसिटी टीम की कप्तानी करेंगी। टूर्नामेंट के पहले मैच में छह मई को सुपरनोवाज का सामना ट्रेलब्लेजर्स, दूसरे मैच में आठ मई को ट्रेलब्लेजर्स का सामना वेलोसिटी से और नौ मई को होने वाले तीसरे मैच में सुपरनोवाज का सामना वेलोसिटी से होगा।

मिताली ने पहले मैच की पूर्वसंध्या पर रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, “यह एक कदम आगे है। यह घरेलू क्रिकेट में हमारी युवा खिलाड़ियों को दुनिया की कुछ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ होने का अवसर प्रदान करता है। जब आपको कम से कम दो मैच मिलते हैं, तो आप कई युवा खिलाड़ियों को मैदान में उतार सकते हैं। विदेशी खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से उन्हें फायदा हो सकता है।”

भारतीय कप्तान को उम्मीद है कि अगले साल यह एक पूरी लीग होगी। उन्होंने कहा, “हमें समझना चाहिए कि कुछ अलग करने के लिए हमें छोटे से शुरुआत करने की जरूरत है। पिछले साल हमारे पास सिर्फ एक मैच था और इस साल उन्होंने एक और टीम को जोड़ा है और यह वन लेग टूर्नामेंट है और हो सकता है कि अगले साल तक हमारे पास पूरी लीग हो।”

ट्रेलब्लेजर्स टीम की कप्तान और आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में दुनिया की नंबर एक बल्लेबाज भारत की स्मृति मंधाना ने कहा, “यह हमारे जैसे सीनियर खिलाड़ियों के लिए युवा खिलाड़ियों के साथ खेलने का एक अच्छा मौका है। टी-20 विश्व कप के 10 महीने पहले हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन खिलाड़ी दबाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगी।”

सुपरनोवाज टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आयोजन स्थल की सराहना करते हुए कहा, “जब हम पिछली बार चार-पांच साल पहले यहां खेले थे तब से लेकर अबतक इसमें काफी सुधार हुआ है। टी-20 क्रिकेट के लिए विकेट अच्छी है। हमने आईपीएल में भी टीमों को अच्छा स्कोर बनाते देखा है।”

टूर्नामेंट में भारत की महिला क्रिकेटरों के अलावा इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और बांग्लादेश की खिलाड़ी भी भाग लेंगी। फाइनल 11 मई को खेला जाएगा।

टीमें इस प्रकार हैं :

सुपरनोवाज : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अनुजा पाटिल, अरुंधति रेड्डी, चमारी अटापट्टू (श्रीलंका), जेमिमा रोड्रिग्स, ली तुहुहू (न्यूजीलैंड), मानसी जोशी, नताली शाइवर (इंग्लैंड), पूनम यादव, प्रिया पूनिया, राधा यादव, सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड), तान्या भाटिया (विकेटकीपर)।

First training done and dusted with the #supernovas crew. @sophdevine77 and I will keep practicing our Hindi @JemiRodrigues and we’ll try and take a serious selfie one day too #wipl #bffgoals pic.twitter.com/7YAlFn2Gng