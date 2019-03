IPL 2019: मलिंगा के 'नो बॉल विवाद' में अंपायर पर भड़के विराट, रोहित ने कही ये बात

IPL 2019, Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians: यॉर्करमैन जसप्रीत बुमराह और लसिथ मलिंगा के आखिरी के कमाल के दो शानदार ओवरों से मुंबई इंडियंस ने बेहद रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को आईपीएल-12 के मुकाबले में गुरुवार (28 मार्च) को छह रन से हरा दिया। मुंबई ने आठ विकेट पर 187 रन बनाने के बाद बैंगलोर को पांच विकेट पर 181 रन पर रोक दिया। एबी डिविलियर्स ने 41 गेंदों पर चार चौकों और छह छक्कों की मदद से नाबाद 70 रन बनाए, लेकिन बैंगलोर को जीत नहीं दिला सके। मुंबई की दो मैचों में यह पहली जीत है, जबकि बैंगलोर की यह लगातार दूसरी हार है।

मैच के आखिरी ओवर में टर्निंग प्वाइंट आया जब आरसीबी को मुंबई के खिलाफ अंतिम गेंद पर जीत के लिए सात रन बनाने थे। मलिंगा ने गेंद स्टंप्स पर फेंकी, लॉन्ग ऑफ पर खेले गए शॉट पर बल्लेबाज एक रन ले पाए और मुंबई इंडियंस छह रन से मैच जीत गया। इसके बाद कैमरे में देखने पर पता चला कि फेंकी गई अंतिम गेंद पर मलिंगा के कदम आगे निकल गए थे। यानि यह नो बॉल थी, लेकिन अंपायर ने इसपर ध्यान नहीं दिया।

विराट कोहली ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंपायर को इस बात के लिए खूब लताड़ा। विराट कोहली ने कहा, ''हम आईपीएल लेवल का मैच खेल रहे थे ना कि गली क्रिकेट। ऐसे में अंपायरों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थीं। यह बेहद अपमानजनक है। यदि यह गेम मार्जन का होता तो मुझे नहीं पता क्या होता। लेकिन अंपायरों को ऐसे नाजुक मौकों पर शार्प और सावधान होना चाहिए।''

उन्होंने कहा, ''जब मुंबई के 145 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे, तब हमें बेहतर खेलना चाहिए था। पिछले कुछ ओवरों में हमारे गेंदबाजों की खासी धुनाई हुई।'' मैच के बारे में बात करते हुए कोहली ने एबी डिविलियर्स के प्रयास की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि दूसरे खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी उठानी होगी। उन्होंने कहा, ''एबी के कुछ और शॉट्स हमारे लिए काम कर सकते थे, लेकिन हमें गेंदबाजी में खासकर डेथ ओवर में स्मार्ट होना पड़ेगा। हमारे खिलाड़ी इस मैच से बहुत कुछ सीखेंगे। इस हार की जिम्मेदारी पूरी टीम की है। मैं गलत समय पर आउट हो गया। शिवम अच्छा खेल रहे थे. लेकिन जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाज हैं। मेरी कुछ गलतियों की वजह से मैच यहां तक पहुंचा। मुंबई भाग्यशाली रही, साथ ही मलिंगा भी।''

विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए कहा, ''बुमराह का अच्छी फॉर्म में होना भारत के लिए अच्छा है।'' मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने नो बॉल वाले मामले में विराट कोहली का साथ दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की गलतियां खेल के लिए सही नहीं हैं। अंपायरों को इन गलतियों से निजात पानी चाहिए जैसा खिलाड़ी करते हैं।

रोहित शर्मा ने कहा, ''जब मैं मैदान के अंदर आ रहा था तो किसी ने मुझे बताया कि मलिंग की आखिरी गेंद नो बॉल थी। इस तरह की गलतियां खेल के लिए सही नहीं हैं। बुमराह की एक गेंद वाइड नहीं थी,लेकिन अंपयार ने उसे वाइड दे दिया। इस तरह की छोटी-छोटी गलतियों से पूरा गेम बदल जाता है। वहीं, टीवी भी लगा हुआ है। अंपायरों को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। यह बहुत निराशाजनक है। मुझे उम्मीद है कि अंपायर इस तरह की गलतियों दोबारा नहीं करेंगे।''

विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा क्रिकेट जगत की दिग्गज हस्तियों ने भी इस मामले में अपना रिएक्शन दिया है।

In an era of so much technology and with so much at stake NO BALLS should never ever be missed .... #JustSaying #IPL2019 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 28, 2019

This incident will hasten the process of checking the line on every ball bowled. Before the next ball is bowled, the 3rd umpire checks the legality of the previous one. Won't hold up play, there are locked off cameras anyway, will only take a few secs while normal activity is on. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) March 28, 2019

Sorry.. but umpires are missing too many no balls these days.. time for another umpire on the ground to call no balls! #fedup — Dean Jones (@ProfDeano) March 28, 2019

And it was a last ball no ball 😩 — Dean Jones (@ProfDeano) March 28, 2019

Malinga’s last ball was a no-ball....BIG one. Umpire missed it. Colossal error. Unbelievable. #RCBvMI #IPL — Aakash Chopra (@cricketaakash) March 28, 2019

I’ve been saying this for years . All deliveries should be adjudged by the third umpire . Each and every delivery . — Rohan Gavaskar (@rohangava9) March 28, 2019

Oh that no ball... — Irfan Pathan (@IrfanPathan) March 28, 2019

बता दें कि बुमराह ने चार ओवर में मात्र 20 रन देकर तीन विकेट झटके। लसिथ मलिंगा ने हालांकि चार ओवर में 47 रन दिए, लेकिन उनका पारी का आखिरी ओवर शानदार रहा। वहीं, बैंगलोर की तरफ से लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने चार ओवर में 38 रन देकर चार विकेट लिए, जबकि तेज गेंदबाजों उमेश यादव और मोहम्मद सिराज को दो-दो विकेट मिले।