IPL 2019: विराट कोहली की RCB हुई प्लेऑफ से बाहर, विजय माल्या ने कही ये बात

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का परफॉर्मेंस काफी निराशाजनक रहा। विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों से सजी टीम थी। बावजूद के यह टीम प्वाइंट टेबल में सबसे नीचे रही और प्लेऑफ में भी जगह बनाने में नाकाम रही। आरसीबी ने शुरुआती छह मैचों में लगातार हार झेली थी। हालांकि, इसके बाद टीम कुछ संभली भी लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

2008 में रॉयल चैलेंजर्स बैंलगोर को भारत के भगोड़ा व्यापारी विजय माल्या ने खरीदा था। 2008 के बाद से टीम में कई उतार-चढ़ाव आ चुके हैं। टीम आईपीएल में अभी तक कोई खिताब नहीं जीत पाई है। भले ही विजय माल्या अब भारत में नहीं है, लेकिन नजर हमेशा आरसीबी पर बनी रहती है। इसकी ताजा मिसाल माल्या का यह ट्वीट है।

आईपीएल 2019 में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के बाद विजय माल्या ने आरसीबी को लेकर एक ट्वीट किया है। 2019 में आरसीबी के खराब प्रदर्शन के बाद माल्या ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह आरसीबी के लिए आज भी खराब महसूस करते हैं। मा्ल्या ने लिखा, आरसीबी हमेशा से मजबूत टीम रही है लेकिन दुर्भाग्य से केवल कागजों पर।

विजय माल्या ने अपनी पोस्ट में कहा- उनके पास ग्रेट बैटिंग लाइन अप है लेकिन सिर्फ कागजों पर।

Always a great line up but sadly on paper only. Devastated with the wooden spoon. https://t.co/6uYYbXJxVq

बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अंतिम लीग मैच जीतने के बाद आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने अपने समर्थकों को दिल छूने वाले अंदाज में शुक्रिया अदा किया था।

Thank you guys for all the love & support - the entire team including the fans, the ground staff & the support staff! Promise to come back stronger next year. ನೀವು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಅಲ್ಲಾ 🙏🏼 @RCBTweets #RCB #RCBBoldArmy #PlayBold pic.twitter.com/Elyhdd9daG