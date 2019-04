VIDEO:  तेलुगु अभिनेत्री ने IPL मैच में किया ऐसा हंगामा, पुलिस केस दर्ज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में सनराइजर्स हैदराबाद ने रविवार को कोलकाता नाइटराइडर्स को 9 विकेट से हरा दिया। दर्शकों से खचाखच भरा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम अपनी टीम की परफॉर्मेंस से बेहद खुश था। भीड़ न सिर्फ इस जीता का आनंद उठा रही थी बल्कि वह इसे अपने अंदाज में सेलिब्रेट भी कर रही थी। लेकिन कॉरपोरेट बॉक्स में कुछ लोग इस जीत से खुश नहीं थे, यही एक अनोखी बात थी।

कॉरपोरेट बॉक्स में छह लोगों का एक गुट मैच के दौरान शराब पीकर उपद्रव कर रहा था। संतोष नाम के एक शख्स ने इन छह लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इसी गुट में तेलुगु टीवी अभिनेत्री प्रशांति भी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने प्रशांति और उनके दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

ये बॉक्स में बैठे लोग मैच देखने आए दर्शकों को परेशान कर रहे थे। संतोष ने यह आरोप लगाया कि प्रशांति और उनके दोस्त ने यह शिकायत की है कि प्रशांति अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें परेशान कर रही थी और रोकने पर उन्होंने धमकी भी दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। सीसीटीवी फुटेज में अभिनेत्री का व्यवहार दर्ज है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्रशांति अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर खुशी से सामने बैठे आदमी के ऊपर कूद गई, जो शायद उनका ही दोस्त था। इसी समय एक अन्य महिला को फिल्मिंग करते भी देखा जा सकता है।

6 along with a #Telugu TV actor booked for creating nuisance & obstructing in drunk state during #SRHvsKKR March at Rajiv Gandhi Cricket Stadium on Sunday. #Hyderabad pic.twitter.com/zl453sBwnq