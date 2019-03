LIVE IPL 2019; SRHvRCB: वार्नर-बेयरस्टॉ ने हैदराबाद को दी दमदार शुरूआत

IPL 2019: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन का 1वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के बीच खेला जा रहा है। मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। हैदराबाद अपने दूसरे घरेलू मुकाबले में भी जीत की लय कायम रखना चाहेगी। बैंगलोर की टीम ने इस सीजन में अबतक दो मैच खेले हैं और दोनों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। सनराइजर्स हैदराबाद की कमान भुवनेश्वर कुमार संभाल रहे है। नियमित कप्तान केन विलियमसन की जगह मोहम्मद नबी और शाहबाज नदीम की जगह दीपक हुड्डा को टीम में शामिल किया गया है। बैंगलोर की टीम में तेज गेंदबाज नवदीप सैनी के स्थान पर प्रयास रे बर्मन को मौका मिला है। नीचे पढ़ें मैच का लाइव अपेडट...

05:01 PM: डेविड वार्नर ने आईपीएल 2019 में लगातार तीसरा अर्धशतक जड़ा। उन्होंने कोलकाता के खिलाफ पहले मुकाबले में 85 और राजस्थान के खिलाफ दूसरे मुकाबले में 69 रन की पारी खेली थी। अब बैंगलौर के खिलाफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे हैं।

04:52 PM: 11वें ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 117/0 है। जॉनी बेयरस्टॉ 68 और डेविड वार्नर 49 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

04:44 PM: 9वें ओवर की समाप्ति पर सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 89/0 है। डेविड वार्नर 36 और जॉनी बेयरस्टॉ 53 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

4. 28 PM: हैदराबाद ने पावरप्ले खत्म होने के बाद 59 रन बना लिए हैं। डेविड वॉर्नर 32 और जॉनी बेयरस्टो 27 रन बनाकर नाबाद हैं।

4. 20 PM: हैदराबाद के दोनों बल्लेबाजों ने पावरप्ले का भरपूर फायदा उठाते पहले चार ओवरों में 44 रन बना लिए हैं।

4. 10 PM: डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो ने टीम को तेज शुरुआत दी है। पहले दो ओवर में टीम ने 21 रन बना लिए हैं।

4. 00 PM: हैदराबाद के ओपनर डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे हैं।

3. 50 PM: सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन- भुवनेश्वर कुमार (कप्तान), डेविड वॉर्नर, जॉनी बेयरस्टो, मनीष पांडे, दीपक हुड्डा, मोहम्मद नबी, विजय शंकर, यूसुफ पठान, राशिद खान, संदीप शर्मा, सिद्धार्थ कौल।

3. 45 PM:बैंगलोर की टीम में तेज गेंदबाज नवदीप सैनी के स्थान पर प्रयास रे बर्मन को मौका मिला है।

3. 40 PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग XI- पार्थिव पटेल, मोइन अली, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, शिमरोन हेटमायर, कॉलिन डि ग्रैंडहोमस, शिवम दुबे, युजवेंद्र चहल, प्रयास रे बर्मन, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज।

3. 35 PM: शाहबाज नदीम की जगह दीपक हुड्डा और केन विलियमसन की जगह मोहम्मद नबी सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन में शामिल हुए।

3.30 PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।

