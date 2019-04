SRHvsRCB: खिलाड़ियों से लेकर अंपायर तक, सबने बनाए ऐसे स्पेशल रिकॉर्ड

ऐसा लगता है कि लगातार दो हार भी विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए काफी नहीं थी। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में अपने तीसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने आरआरबी को बड़े अंतर हरा दिया। जॉनी बेयरस्टो और डेविड वॉर्नर की नई ओपनिंग जोड़ी ने शानदार साझेदारी की। दोनों खिलाड़ियों ने आरसीबी के खिलाफ शतकीय पारी खेली और शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा।

इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 विकेट पर 232 रन बनाकर आरआरबी को बड़ा लक्ष्य दिया। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ओवर में 35 रन पर अपने छह विकेट खो चुकी थी। उनकी पूरी टीम 113 पर ढेर हो गई। आरसीबी को टूर्नामेंट में अपनी तीसरी हार का सामना करना पड़ा। बेयरस्टो और वॉर्नर के बीच पहली विकेट के लिए 185 रन की पार्टनरशिप हुई।

आइए जानते हैं सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच हुए इस मैच में कौन-कौन से रिकॉर्ड बने और टूटे:

सनराइजर्स का लकी चार्म बने मोहम्मद नबी

सनराइजर्स के पास विदेशी खिलाड़ियों की विविधता है, लेकिन अफगानी ऑल राउंडर मोहम्मद नबी को बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला है। एसआरएच के साथ 2017 से जुड़े होने के बावजूद वह अब तक केवल छह मैच खेल सके हैं। नबी ने तीन मैच 2017 में खेले थे। दो मैच वह 2018 में खेल सके थे। 2019 आईपीएल में नबी आरसीबी के खिलाफ यह पहला मैच था। पहले ही मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए। दिलचस्प बात है कि जिन सभी छह मैचों में नबी खेले हैं वे सभी सनराइजर्स ने जीते हैं।

21वीं सदी की पैदाइश वाला खिलाड़ी

प्रयास रे बर्मन ने 16 साल 157 दिनों में सबसे युवा खिलाड़ी के रूप मे आईपीएल में पहला मैच खेला। वह 21वीं सदी में पैदा होने वाले दूसरे और पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया। 2018 में अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान पहले ऐसे खिलाड़ी थे। उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से डेब्यू किया था।

बड़ी साझेदारियों के खिलाड़ी

डेविड वॉर्नर आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की सभी 9 शतकीय भागीदारियों में शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर वह आईपीएल की 10 ओपनिंग भागीदारियों में शामिल रहे। इससे पहले दिल्ली डेयरडेविल्स की शतकीय भागीदारी में भी वह थे। वॉर्नर पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पहली विकेट के लिए 100 से अधिक 10 भागीदारियों में शामिल रहे। उन्होंने क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया। गेल लीग में 9 शतकीय भागीदारियों में शरीक रहे। गेल और वॉर्नर 18 शतकीय भागीदारियों में शामिल रहे। लीग का कोई भी अन्य खिलाड़ी 16 से अधिक भागीदारियों में सामिल नहीं हो पाया है।

