IPL 2019, SRH vs RR: कुछ ऐसा हो सकता है हैदराबाद और राजस्थान का प्लेइंग XI

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के 12वें संस्करण के अपने पहले मैच में हार झेलने वाली सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें शुक्रवार (29 मार्च) को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले मुकाबले से जीत की पटरी पर लौटना चाहेंगी। दोनों टीमें इस सीजन में अपना पहला मैच हार चुकी हैं। हैदराबाद को कोलकाता नाइट राइडर्स से और राजस्थान को किंग्स इलेवन पंजाब से मात खानी पड़ी थी। राजस्थान के बल्लेबाज जोस बटलर पंजाब के कप्तान रविचंद्रन अश्विन के साथ हुए 'मांकडिंग विवाद' को पीछे छोड़कर अब अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान लगाना चाहेंगे। टीम पंजाब के खिलाफ अंतिम चार ओवरों में 39 रन भी नहीं बना पाई थी।

ठीक इसी तरह हैदराबाद की टीम ने भी अपने पिछले मुकाबले में पूर्व कप्तान डेविड वॉर्नर की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर 181 रन का स्कोर बनाया था, लेकिन आंद्रे रसेल के 19 गेदों पर बनाए गए 49 रन की नाबाद पारी के आगे हैदराबाद के गेंदबाज इस स्कोर का बचाव नहीं कर पाए थे। दोनों टीमें पिछले प्रदर्शन को भुलाकर अब एक नई शुरुआत करना चाहेंगी। जहां एक तरफ हैदराबाद को अपनी गेंदबाजी में सुधार करने की जरूरत है तो वहीं राजस्थान को अपनी बल्लेबाजी में सुधार करना होगा।

कुछ इस तरह हो सकता है दोनों टीमें का प्लेइंग इलेवन

सनराइडर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग इलेवन: केन विलियमसन (कप्तान), डेविड वॉर्नर, शाकिब अल हसन, विजय शंकर, ऋद्धिमान साहा, मनीष पांडे, युसूफ पठान/दीपक हुड्डा, संदीप शर्मा/खलील अहमद, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल।

राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), जोस बटलर, स्टीव स्मिथ, राहुल त्रिपाठी, बेन स्टोक्स, संजू सैमसन, जोफरा आर्चर, जयदेव उनादकट, कृष्णप्पा गौतम, श्रेयस गोपाल, धवल कुलकर्णी।

आंकडो़ं में हैदराबाद और राजस्थान पर एक नजर:

- सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच अबतक 9 मैच खेले गए हैं। इनमें से 5 मैच हैदराबाद और 4 मैच राजस्थान ने जीते हैं।

- हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 3 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 2 हैदराबाद सनराइजर्स और एक मैच राजस्थान रॉयल्स ने जीता है।

- जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में भी अबतक 3 मैच खेले गए हैं। इनमें से हैदराबाद को 2 में और राजस्थान को 1 में जीत हासिल हुई है।

- न्यूट्रल वेन्यू पर भी दोनों टीमों के बीच 3 मैच खेले हैं। इनमें से एक में हैदराबाद और 2 में मैच में राजस्थान ने जीत हासिल की है।

- सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अबतक शिखर धवन (253) ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।

- राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अबतक सबसे ज्यादा रन अजिंक्य रहाणे (238) ने बनाए हैं।

- सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से भुवनेश्वर कुमार (09) ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं।

- राजस्थान रॉयल्स की तरफ जेम्स फॉकनर (12) ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं।

राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के आंकड़ें:

पहली पारी का औसत स्कोर- 155 रन

दूसरी पारी का औसत स्कोर- 147 रन

अधितम स्कोर- 223/3 (20 ओवर) चेन्नई सुपर किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद

न्यूनतम स्कोर- 80/10 (19.1 ओवर) दिल्ली कैपिटल्स vs सनराइजर्स हैदराबाद

अधिकत स्कोर (पीछा करते हुए)- 217/7 (19.5 ओवर) राजस्थान रॉयल्स vs डेक्कन चार्जर्स

सबसे कम स्कोर को बचाते हुए- 129/8 (20 ओवर) मुंबई इंडियंस vs राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स



आईपीएल 2019 में अबतक पावरप्ले में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी:

43* (22) - जोस बटलर (राजस्थान रॉयल्स)

34* (21) - डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद)

30* (22) - शेन वॉटसन (चेन्नई सुपरकिंग्स)

27 (16) - क्विंटन डिकॉक (मुंबई इंडियंस)

24 (9) - सुनील नरेन (कोलकाता नाइटराइडर्स)

24 (16) - पृथ्वी शॉ (दिल्ली कैपिटल्स)

23 (15) - नितीश राणा (कोलकाता नाइटराइडर्स)