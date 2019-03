IPL 2019 SRH vs RR: सैमसन ने मैच के बाद वॉर्नर पर लगाया ये इल्जाम- video

IPL 2019 SRH vs RR: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन के 8वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) ने राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को रोमांचक मुकाबले में पांच विकेट से हराया। संजू सैमसन की बेहतरीन शतकीय पारी पर डेविड वॉर्नर का आक्रामक अर्धशतक भारी पड़ गया और भारतीय बल्लेबाज ने स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलियाई स्टार ने उनका दिन बेकार कर दिया।

सैमसन ने नॉटआउट 102 रन बनाए, लेकिन उनकी ये कोशिश बेकार चली गई क्योंकि वॉर्नर (37 गेंदों पर 69 रन) की शानदार पारी से सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल मैच में राजस्थान रॉयल्स पर पांच विकेट से जीत दर्ज की। मैच के बाद वॉर्नर ने सैमसन का इंटरव्यू किया और इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा कि राजस्थान रॉयल्स 250 रन बनाने पर ही ये मैच बचा सकता था।

.@davidwarner31: Fantastic innings mate! Well played! @IamSanjuSamson: David, you destroyed my day, my 100 was not enough!!



The duo played stunning yet contrasting knocks for @rajasthanroyals and @SunRisers - by @28anand.#VIVOIPL #SRHvRR



🎥https://t.co/CNZz2JfzHR pic.twitter.com/JOJLa9o6X9